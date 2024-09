Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt: Drei Mülltonnen brennen/Polizei ermittelt

Riedstadt (ots)

In der Nacht zum Sonntag (01.09.) kam es in der Zeit zwischen 3.15 und kurz nach 4.00 Uhr zu insgesamt drei Bränden von Papiermülltonnen. Die Brandorte befanden sich in der Moselstraße und "Am Rosenhof" in Goddelau sowie in der Heinrich-Reichard-Straße in Erfelden. Die Schäden belaufen sich nach ersten Schätzungen auf über 1000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Bränden aufgenommen. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kommissariat 10 in Rüsselsheim in Verbindung zu setzen. Telefonnummer: 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell