Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Rüsselsheim am Main: Zwei verletzte Personen bei einem Verkehrsunfall

Rüsselsheim am Main (ots)

Am Samstag, den 01.09., kam es gegen 02.30 Uhr in der Grabenstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten und einer leichtverletzten Person.

Der 39-jähriger Fahrer eines Autos der Marke General Motors befuhr mit seinem 9-jährigen Sohn, der auf der Rücksitzbank saß, die Grabenstraße in Rüsselsheim am Main in Fahrtrichtung Innenstadt. Hierbei kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum, einem Verkehrsschild und kam erst an einer Hausfassade zum Stehen. Der 39-Jährige wurde im Rahmen des Verkehrsunfalls lebensbedrohlich verletzt. Sein Sohn wurde leicht verletzt. Beide Personen wurden durch Rettungskräfte vor Ort versorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Neben zwei Streifenwagenbesatzungen der Polizeistation Rüsselsheim waren die Feuerwehr Rüsselsheim, drei Rettungswagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeuge als auch ein Abschleppunternehmen am Unfallort eingesetzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens zudem ein Sachverständiger hinzugezogen.

Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Grabenstraße im Bereich der Unfallstelle für die Dauer von drei Stunden in beide Richtungen voll gesperrt. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden, der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtete haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/696-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell