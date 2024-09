Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Erbach: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Erbach (ots)

Am Montag, 26.08.2024 gegen 13:11 Uhr ereignete sich in der Martin-Luther-Straße (B45) in Erbach ein Verkehrsunfall zwischen einem Omnibus und einem Motorradfahrer. Nach ersten Erkenntnissen, befuhr der Omnibus die Schillerstraße in Erbach und bog in die Martin-Luther-Straße (B45) ein. Beim Einbiegevorgang übersah der Busfahrer einen Motorradfahrer, der mehrere Autos vor der Ampel überholte und prallte auf diesen auf. Hierbei kam einer der Fahrgäste im Bus zu Fall und verletzte sich leicht. Dieser wurde zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Die Rekonstruktion des Unfallhergangs ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden dringend gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062-953-0 zu melden.

