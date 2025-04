Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Spielgeräte am Kindergarten zerstört - Stuhr, Einbruch in Werkstatt ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Einbruch in Werkstatt

In der Nacht von Ostersonntag zu Ostermontag sind Unbekannte in eine Kraftfahrzeugwerkstatt in der Varreler Landstraße eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam eine Tür, um in die Werkstatt zu gelangen. Sie entwendeten mehrere hochwertige Werkzeuge und flüchteten unerkannt. Der genaue Schaden kann noch nicht beziffert werden. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Weyhe - Spielgeräte beschädigt

Unbekannte haben im Laufe der Ostertage von Karfreitag bis Ostermontag am Waldkindergarten in der Moorheide im Jeebel Spielgeräte beschädigt bzw. zerstört. Die Täter gelangten auf das Kindergartengelände und zerstörten bzw. beschädigten in ihrer Zerstörungswut sämtliche Spielgeräte. Auch andere angebrachte Gegenstände wurden heruntergerissen und beschädigt. Der genaue Schaden lässt sich noch nicht beziffern. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell