Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 21.04.2025

Diepholz (ots)

Diepholz - Motorradfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall schwer

Am Ostersonntag, um 13:30 Uhr, kam es in Diepholz, im Kreisverkehr beim Aral Autohof, zu einem Verkehrsunfall. Ein 77-jähriger Delmenhorster befuhr mit seinem Pkw aus Richtung Sulingen kommend den dortigen Kreisverkehr. Nach derzeitigen Ermittlungen überholte ein bereits im Kreisverkehr befindlicher 56-jähriger Motorradfahrer aus Bassum linksseitig den vor ihm fahrenden Pkw des Delmenhorsters. Im Einmündungsbereich der Vechtaer Straße (B69) beabsichtigte der Motorradfahrer abzubiegen, kreuzte den Pkw des 77-jährigen Delmenhorsters und kollidierte folglich mit diesem.

Der Motorradfahrer zog sich Verletzungen an der Schulter zu und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Unfallstelle war zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Wagenfeld - Brand einer Scheune

In der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag geriet in Wagenfeld, Auf der Voßhardt, eine Scheune aus bislang ungeklärter Ursache in Brand.

Wenige Meter vom Gebäude entfernt konnte ein niedergebranntes Osterfeuer festgestellt werden. Ob das Osterfeuer ursächlich für den Brandausbruch ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Stuhr/Varrel - Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Fahrrad

Am 20.04.2025, gegen 21:20 Uhr, kam es im Stuhrer Ortsteil Varrel, auf der Varreler Landstraße, in Höhe der Grünen Straße, zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem 34-jährigen Motorradfahrer samt 39-jähriger Sozia und einem die Fahrbahn querenden 38-jährigen Radfahrer. Der Motorradfahrer überholte mit erhöhter Geschwindigkeit gleich mehrere Fahrzeuge in Fahrtrichtung Delmenhorst. In Höhe der Grünen Straße überquert der Radfahrer die Varreler Landstraße. Aufgrund des Überholmanövers sieht der Motorradfahrer den Radfahrer zu spät und kann einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Radfahrer stürzt und verletzt sich, sodass er in ein Krankenhaus transportiert werden muss. Auch der Motorradfahrer sowie seine Sozia stürzen und verletzen sich. Der Motorradfahrer war zum Unfallzeitpunkt nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Weitere sachdienliche Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei in Weyhe (0421/80660) entgegen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 5.500EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell