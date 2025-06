Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Verdacht auf illegales Kraftfahrzeugrennen

Ludwigsburg (ots)

Ein 18 Jahre alter Mercedes-Lenker fuhr am Samstag (14.06.2025), gegen 23.00 Uhr die Calwer Straße in Richtung Dagersheim entlang. Mutmaßlich, da er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, verlor er beim Versuch, nach links in die Hans-Klemm-Straße abzubiegen die Kontrolle über das Fahrzeug. Der 18-Jährige kam schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Gartenmauer. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 6.000 Euro belaufen.

Im Zuge der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Mercedes-Lenker gemeinsam mit einem weiteren Pkw-Lenker unterwegs gewesen sein könnte. Beide könnten sich ein illegales Kraftfahrzeugrennen geliefert haben.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Böblingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell