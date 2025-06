Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: PKW verliert Anhänger - Unfall mit Leichtverletzten

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagnachmittag (14.06.2025) ereignete sich in der Hanns-Klemm-Straße in Böblingen ein Unfall, bei dem zwei Personen leichte Verletzungen erlitten. Ein 33 Jahre alter Mann befuhr mit einem Peugeot mit Anhänger die Hanns-Klemm-Straße aus Richtung Schickardstraße kommend. Die Straße führt zunächst über die Bundesstraße 464 und kreuzt dann ein Bahngleis. Im dortigen Bereich löste sich aus bislang unbekannter Ursache der Anhänger vom Peugeot und kollidierte mit einem Fiat, der in entgegengesetzte Richtung unterwegs war. Der 66-jährige Fahrer des Fiat und die 44 Jahre alte Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf rund 6.500 Euro belaufen. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 44-Jährige das PKW-Anhänger-Gespann gefahren haben dürfte, ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zu besitzen. Die Ermittlungen dauern an.

