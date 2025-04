Polizei Essen

POL-E: Essen: 19-Jähriger bei Auseinandersetzung mit Stichwaffe verletzt - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45127 E.-Westviertel: In der Nacht zum Samstag (30. März) wurde ein 19-jähriger Essener bei einer Auseinandersetzung an der Hans-Böckler-Straße mit einer Stichwaffe verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 3:35 Uhr sei es auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem späteren Geschädigten und zwei bislang unbekannten Frauen gekommen. Kurz darauf sei eine Gruppe von etwa acht männlichen Personen aus dem Schnellrestaurant auf den Mann zugelaufen.

Als ihn einer der Männer ins Gesicht geschlagen habe, habe der 19-Jährige versucht, in sein Fahrzeug zu flüchten. Noch bevor er losfahren konnte, habe ihn einer der Männer mit einer Stichwaffe angegriffen und an den Beinen verletzt. Der Tatverdächtige sei anschließend in einen hellblauen VW-SUV gestiegen und vom Tatort geflüchtet. Eine weitere männliche Person, die der Gruppe zugeordnet wird, stieg in einen schwarzen VW Golf mit dem Kennzeichenfragment "MH-L ???".

Der mutmaßliche Angreifer wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 175 cm groß, von normaler Statur, hat schwarze Haare sowie einen Oberlippen- und Kinnbart. Er hat eine südländische Erscheinung und sprach akzentfreies Deutsch. Auffällig ist ein Tattoo mit der Zahl "47" auf der linken Hand. Zudem trug er einen Ring. Die Polizei Essen ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht dringend Zeugen.

Wenn Sie zur Tatzeit im Bereich der Hans-Böckler-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den Tatverdächtigen, dem hellblauen VW-SUV oder dem schwarzen VW Golf mit dem Teilkennzeichen "MH-L" machen können, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /RB

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell