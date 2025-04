POL-E: Essen: Handyvideo zeigt Gewalttat gegen Unbekannten - Fotofahndung

Essen (ots) - 45133 E.-Schuir: Am Sonntagmittag (30. März, gegen 12 Uhr) wurde ein Jogger (46) an der Einmündung Meisenburgstraße/Hatzperstraße von einem PKW angefahren und verletzt. Die Polizei sucht nun nach der flüchtigen Autofahrerin. Der PKW war auf der Meisenburgstraße von Kettwig kommend in Richtung ...

