Polizei Dortmund

POL-DO: Mehrere hochwertige Autos entwendet - Polizei sucht Zeugen und gibt Hinweise zur Keyless-Go Funktion

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0994

Ende Oktober wurden in den Dortmunder Stadtteilen Brackel und Hörde drei hochwertige Autos gestohlen, zwei weitere Taten scheiterten beim Versuch. Die Polizei sucht nun Zeugen und gibt Hinweise zur Keyless-Go Funktion.

Konkret handelt es sich um folgende Taten:

- In der Nacht zum 25.10. versuchten zwei unbekannte Täter, einen BMW 118i aus der Straße Seehang zu stehlen. Die Täter öffneten die Fahrzeugtür, ein Alarm vertrieb sie jedoch. - In derselben Nacht versuchten zwei unbekannte Täter, einen Audi Q5 aus der Straße Seeweg zu entwenden. Auch hier verhinderte ein Alarm den Diebstahl. - In der Nacht zum 29.10. wurde ein Audi Q8 aus einer Garageneinfahrt an der Hohenbuschei-Allee entwendet. - In derselben Nacht verschwand ein Mercedes-Benz GLC aus einem Carport an der Straße Seehang. - Ebenfalls in dieser Nacht wurde ein Mercedes-Benz AMG GLE aus einer Einfahrt am Gustav-Kilian-Weg gestohlen.

Alle Fahrzeuge verfügen über die sogenannte Keyless-Go Funktion, bei welcher das Auto ohne aktive Betätigung des Autoschlüssels entriegelt und gestartet werden kann. Dazu muss sich der Schlüssel lediglich in der Nähe des Autos befinden. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter mittels Funkwellenverlängerung diese Funktion umgehen konnten.

Die Polizei fragt: Haben Sie in der Woche zwischen dem 25. und 29. Oktober verdächtige Personen beobachtet, die sich unbefugt auf fremden Grundstücken befunden haben? Wohnen Sie in der Nähe der Tatorte und haben Videoaufzeichnungen, die möglicherweise die Täter zeigen? Hinweise nimmt die Kriminalwache unter 0231/132-7441 entgegen.

Die Polizei gibt im Zusammenhang mit der Keyless-Go Funktion folgende Hinweise:

- Bedenken Sie vor dem Autokauf den Sicherheitsaspekt bei der Wahl eines Keyless-Go-Systems und verzichten Sie gegebenenfalls darauf.

- Wenn ein Keyless-Go-System vorhanden ist, kann dieses mit Hilfe der Bedienungsanleitung oder durch einen Fachbetrieb deaktiviert werden.

- Die Polizei empfiehlt den Einsatz von RFID Blockern (z.B. Metalldose, Faraday-Tasche, auch Einwickeln in Alufolie ist möglich), die das Signal zwischen Auto und Schlüssel blockieren. Die Funktionsweise kann leicht getestet werden, indem man den Schlüssel dann in die Nähe des Fahrzeugs bringt.

- Bewahren Sie Funkschlüssel innerhalb von Gebäuden nicht in der Nähe von Außentüren, Außenwänden und Fenstern auf! Das Signal kann aufgenommen und zum Fahrzeug verlängert werden.

- Stellen Sie Ihr Fahrzeug über Nacht möglichst in eine verschlossene Garage.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell