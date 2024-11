Polizei Dortmund

POL-DO: Flucht nach Verkehrsunfall mit 17-jähriger Rollerfahrerin: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Eine 17-jährige Rollerfahrerin ist am Mittwoch (30. Oktober) gegen 7:30 Uhr auf der Bittermarkstraße gestürzt. Vor ihr war ein Auto in die Straße eingebogen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste die 17-Jährige stark ab und stürzte auf die Straße. Dabei verletzte sie sich leicht. Das unbekannte Auto flüchtete in Richtung Hagenerstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Rollerfahrerin aus Dortmund war auf der Bittermarkstraße in Richtung Hagener Straße unterwegs. In Höhe der zweiten Ausfahrt der Crispinstraße bog ein Auto in die Bittermarkstraße ein und fuhr in Richtung Hagener Straße davon. Im Kreuzungsbereich stürzte die 17-Jährige mit ihrem Roller.

Bei dem Auto soll es sich um ein größeres, graues Modell gehandelt haben.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfall, dem unbekannten Auto oder dem Fahrer oder der Fahrerin machen können, sich bei der Polizeiwache Hombruch unter der Rufnummer 0231/132-1521 zu melden.

