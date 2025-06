Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Leonberg: Fahrzeugbrand im Engelbergtunnel führt zu Stau

Ludwigsburg (ots)

Auf den Bundesautobahnen 8 und 81 rund um den Engelbergtunnel kam es am Montagnachmittag (16.06.2025) zu Staus, nachdem ein Fahrzeug zu brennen begonnen hatte, was eine Tunnelsperrung zur Folge hatte. Gegen 15.50 Uhr bemerkten ein 37-jähriger VW-Lenker und seine 32 Jahre alte Beifahrerin, die sich gerade im Engelbergtunnel in Fahrtrichtung Stuttgart befanden, dass Rauch aus der Lüftung des PKW hervorquoll. Hierauf stoppten sie den PKW und stiegen aus. Zufällig befanden sich Einsatzkräfte des Kampfmittelbeseitigungsdienstes des Landeskriminalamts BW vor Ort, die sofort begannen, mit mitgeführten Feuerlöschern den Fahrzeugbrand zu löschen. Gegen 16.15 Uhr war der Brand bereits gelöscht. Nahezu zeitgleich stürzte ein 62 Jahre alter Motorradfahrer, der sich im Stau hinter dem Fahrzeugbrand befand. Vermutlich war ein medizinisches Problem ursächlich für diesen Unfall. Nachdem die alarmierte Feuerwehr und die Polizei die jeweiligen Überprüfungen durchgeführt hatten, konnte die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Heilbronn gegen 16.40 Uhr frei gegeben werden. Im Anschluss erfolgte Schritt für Schritt auch die Freigabe der Tunnelröhre in Richtung Stuttgart. Der Fahrstreifen, auf dem sich der VW und das Motorrad befanden, mussten noch gesperrt bleiben, bis die Fahrzeuge abgeschleppt worden waren. Gegen 19.30 Uhr war der polizeiliche Einsatz beendet. Verletzte gab es keine. Der Motorradfahrer wurde jedoch vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die durch den Brand und den Unfall entstandenen Sachschäden stehen derzeit noch nicht fest.

