Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Wohnungseinbruch in der Seestraße

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (14.06.2025) drangen zwischen 15.30 Uhr und 20.00 Uhr Einbrecher in eine Wohnung in der Seestraße in Leonberg ein. Die unbekannten Täter durchwühlten Schränke und Schubladen und erbeuteten dabei Schmuck und Bargeld. Der Wert des Diebsguts und die Höhe des entstandenen Sachschadens stehen noch nicht fest. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg, Tel.: 07152 605-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de, entgegen.

