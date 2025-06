Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 17-Jähriger schwer verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unklar sind die Umstände, unter denen ein 17-Jähriger am Dienstag (17.06.2025), gegen 00.10 Uhr in Ludwigsburg schwer verletzt wurde. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge rannte der Jugendliche schreiend von der Solitudestraße kommend in Richtung Schillerplatz. Mehrere Passanten wurden auf den 17-Jährigen aufmerksam, der eine stark blutende Schnittwunde am Oberkörper hatte, und leisteten Erste Hilfe. Ein Rettungsdienst brachte den Verletzten kurz darauf in ein Krankenhaus. Mehrere Streifenwagenbesatzungen führten Fahndungsmaßnahmen durch. Dabei wurden zahlreiche Personenkontrollen durchgeführt, Tatverdächtige konnten bislang jedoch nicht festgestellt werden.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo@polizei.bwl.de zu melden.

Bereits gegen 20.00 Uhr hatten Anrufer eine Auseinandersetzung zwischen mehrere Personen in der Solitudestraße gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei, gingen die jungen Männer in verschiedene Richtung davon. Einige von ihnen konnten im Zuge der Fahndungsmaßnahmen kontrolliert werden.

Aufgrund der Geschehnisse wird die polizeiliche Präsenz im Stadtgebiet Ludwigsburg mindestens bis zum Ende der Pfingstferien am kommenden Sonntag (22.06.2025) erhöht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell