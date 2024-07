POL-NB: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall eines Pferdetransporters auf der Insel Usedom (LK V-G)

Anklam (ots) - Der seit dem 28.07.2024, um 13.00 Uhr, als vermisst gemeldete 81-Jährige aus Anklam wurde am 28.07.2024 in den Abendstunden durch Kräfte der Bundespolizei in Berlin aufgefunden. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und zahlreichen ...

