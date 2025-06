Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen zu Diebstahl von Motorroller gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Montag (16.06.2025) zwischen 17:00 Uhr und 23:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Bissingen einen schwarzweißen Motorroller der Marke Xiamen Xiashing vom Typ "Mask 50i". Der Roller war am Fahrradabstellplatz beim Bahnhofsplatz abgestellt gewesen und hatte einen Wert von rund 5.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich an das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0 oder E-Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell