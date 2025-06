Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: PKW auf Wanderparkplatz aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (16.06.2025) zwischen 15:00 Uhr und 15:55 Uhr schlug ein noch unbekannter Täter die Seitenscheibe eines BMW MINI ein, der auf einem Wanderparkplatz an der Kreisstraße 1619, kurz nach der Gabelung der Ingersheimer Straße (Landesstraße 1113) in Fahrtrichtung Kleiningersheim, in Besigheim geparkten stand. Aus dem Fahrzeug entwendete er eine Handtasche, in der sich ein Gedbeutel mit einem dreistelligen Bargeldbetrag befanden. Der entstandene Sachschaden sowie der Gesamtwert des Diebesguts sind noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen in Verbindung zu setzen.

