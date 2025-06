Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfallflucht schwer verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der bereits am Freitag (13.06.2025) gegen 07:30 Uhr in der Lindenstraße in Sindelfingen einen schwerverletzten Zweiradfahrer zur Folge hatte, sucht die Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg noch Zeugen. Ein 77-jähriger Pedelec-Lenker befuhr aus Richtung Rudolph-Harbig-Straße kommend die Lindenstraße in Richtung Fronäckerstraße. Hier kam ihm in der, durch Verkehrszeichen geregelte, Anliegerstraße ein bislang noch unbekannter Fahrzeuglenker entgegen. Im Begegnungsverkehr kam es dann zu einem mutmaßlich seitlichen Kontakt zwischen dem Pkw und dem Pedelec, wodurch der 77-Jährige von seinem Zweirad zu Boden stürzte und schwere Verletzungen erlitt. Der unbekannte Fahrzeuglenker entfernte sich im Anschluss an den Verkehrsunfall unerlaubt vom Unfallort. Ein hinzugerufener Rettungsdienst brachte den gestürzten Senior in ein Krankenhaus. Zeugen, die Angaben zu dem verantwortlichen Fahrzeugführer oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich unter der Tel. 0711 6869-0 zu melden.

