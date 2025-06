Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: 34-jähriger alkoholisiert an Unfallflucht beteiligt

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochmorgen (18.06.2025) gegen 00:25 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 464 bei Renningen ein Verkehrsunfall. Zeugen meldeten der Polizei, dass auf der B 464 von Magstadt kommend in Richtung Renningen ein Pkw in einem Grünstreifen neben der Fahrbahn stehen soll. Nachdem die Zeugen den Fahrer ansprachen, soll dieser signalisiert haben, dass er unverletzt sei. Kurz danach flüchtete er unerkannt zu Fuß über die Felder. Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sindelfingen stellte vor Ort fest, dass der zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte Fahrer eines Mercedes zunächst im Bereich einer Bahnbrücke mit einem zwischen den beiden Richtungsfahrbahnen installierten Anpralldämpfer kollidierte und sein Fahrzeug anschließend nach rechts abgewiesen wurde. Hierbei überfuhr der Mercedes folglich einen Bordstein und geriet in eine Senke neben der Fahrbahn. Mutmaßlich platze hierbei der hintere rechte Reifen seines Fahrzeugs und die Fahrerseite zersprang. Nach rund 90 Metern endete seine Fahrt im Grünstreifen. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen stellte eine Streifenwagenbesatzung kurze Zeit später den 34-jährigen mutmaßlichen Fahrer unweit seiner Wohnanschrift fest. Während die Beamten den Mann kontrollierten, nahmen sie bei ihm Alkoholgeruch wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund zwei Promille. Der 34-Jährige musste sich in der Folge einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde darüber hinaus beschlagnahmt. Der am PKW entstandene Sachschaden wurde auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

