Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unbekannte brechen in Freibad ein

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Freitag (20.06.2025) brachen noch unbekannte Täter in das Freibad im Silberweg in Böblingen ein. Der Einbruch wurde kurz nach 03.00 Uhr durch einen Zeugen entdeckt, der sogleich die Polizei alarmierte. Vermutlich verschafften sich drei Einbrecher Zugang auf das Gelände, indem sie zunächst den Zaun überstiegen. Anschließend brachen sie die Türen zum Gastronomiebetrieb und zum Kassenbereich auf. Die Diebe durchsuchten beide Gebäudeteile, wobei sie einen immensen, noch nicht bezifferbaren Sachschaden hinterließen. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen warfen sie einen aufgefundenen Tresor sowie weitere Gegenstände in eines der Becken. Es wurden nach jetzigem Stand der Inhalt einer Kaffeekasse und mehrere Getränkedosen entwendet. Der Wert des Diebesguts steht abschließend noch nicht fest. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Böblingen zu melden.

