Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Mehrere Kleinkrafträder beschädigt oder gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

In gleich mehreren Fällen stahlen oder versuchten noch unbekannte Täter am vergangenen Wochenende in Ludwigsburg Kleinkrafträder zu stehlen.

Am Samstag (21.06.2025), zwischen 0.00 Uhr und 7.30 Uhr schoben noch unbekannte Täter in der Gänsfußalle einen Roller des Herstellers Vespa aus dem Garten eines Wohnhauses und versuchten diesen mutmaßlich kurzzuschließen. Dabei beschädigten sie neben dem Zweirad auch einen geparkten Renault. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 3.000 Euro belaufen. Den Roller ließen die Täter zurück.

Am frühen Samstag (21.06.2025), gegen 3.20 Uhr entwendeten ebenfalls noch unbekannte Täter ein Kleinkraftrad, das auf dem Gehweg vor einem Wohnhaus in der Schlossstraße geparkt war. Nachdem die Unbekannten mutmaßlich kurz mit dem Roller gefahren waren, ließen sie das Gefährt aus noch ungeklärten Gründen an einer anderen Stelle in der Schlossstraße zurück. Derselbe Roller war bereits in der Nacht zum Donnerstag (19.06.2025) von Unbekannten beschädigt worden.

Auf ein Kleinkraftrad des Herstellers Honda hatten Unbekannte es am Samstag (21.06.2025), gegen 3.30 Uhr in der Abelstraße abgesehen. Mutmaßlich misslang der Versuch, das Fahrzeug aus einer Garageneinfahrt zu schieben, da es einen kleinen Abhang hinunterkippte. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zwischen Samstag (21.06.2025), 21.50 Uhr und Sonntag (22.06.2025), 11.30 Uhr stahlen unbekannte Täter ein in der Lindenstraße abgestelltes Quad. Am Sonntagnachmittag wurde das beschädigte Fahrzeug in der Unteren Kasernenstraße aufgefunden.

Der jüngste Fall ereignete sich am Sonntag (22.06.2025) zwischen 1.00 Uhr und 13.00 Uhr auf dem Akademiehof. Hier hatten es die unbekannten auf einen Piaggio-Motorroller abgesehen. Die Täter stahlen das Fahrzeug, das im Bereich der Fahrradständer geparkt war, sowie einen dazugehörigen Motorradhelm.

Das Polizeirevier Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell