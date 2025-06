Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemmrigheim: Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Kirchheim am Neckar sucht Zeugen einer gefährlichen Körperverletzung, zu der es am Mittwoch (18.06.2025) gegen 20:45 Uhr im Bereich der Hauptstraße in Gerlingen gekommen sein soll. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war ein 54-Jähriger mit dem Linienbus (Buslinie 574) vom Schillerplatz in Kirchheim am Neckar nach Gemmrigheim unterwegs. Mit ihm sollen auch zwei bislang noch unbekannte Täter an der Haltestelle zugestiegen sein. Nachdem das Opfer an der Haltestelle "Fährergasse" in Gemmrigheim ausstieg, sollen auch die beiden Täter ausgestiegen und dem Opfer in Richtung Hauptstraße gefolgt sein. Hier soll mindestens einer der Täter den Geschädigten unvermittelt angegriffen und zu Boden geschlagen haben. Hierbei erlitt der Täter schwere Verletzungen. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Neckargasse. Der Angreifer wird als rund 20-jähriger Mann mit athletischer Figur und mit blonden Harren beschrieben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07143 89106-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Kirchheim am Neckar zu melden. Insbesondere wird in diesem Zusammenhang ein älterer Mann gesucht, der zum Tatzeitpunkt mit seinem Hund Gassi ging und mutmaßlich das Tatgeschehen beobachten konnte.

