Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Container auf Vereinsgelände aufgebrochen - Zeugen gesucht

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 13:00 Uhr und Mittwoch, 15:30 Uhr brachen bisher unbekannte Täter Container einer Vereinsanlage in der Straße "Am Festplatz" auf und entwendeten diverse Gegenstände. Die Unbekannten hebelten zunächst die Türen von vier Containern auf und verschafften sich weiterhin Zutritt zu einem Kiosk. In den Räumlichkeiten wurden diverse Schränke nach Wertgegenständen durchwühlt. Ersten Ermittlungen zufolge verließen die Unbekannten die Tatörtlichkeit mit einem Stromaggregat und diversen Stromkabeln. Der entstandene Sach- und Diebstahlsschaden beläuft auf etwa 1.600 Euro.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu dem Tatgeschehen mitteilen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06202/288-0 zu melden.

