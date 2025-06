Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Exhibitionist tritt mehrfach auf

Ludwigsburg (ots)

Ein 43-jähriger Mann fiel am Samstag (21.06.2025) gegen 09.00 Uhr an der Bushaltestelle am König-Wilhelm-Platz in Marbach am Neckar einem 39-Jährigen wegen exhibitionistischen Handlungen auf. Als der 39-jährige Mann den 43-jährigen Tatverdächtigen auf sein Tun ansprach, reagierte dieser beleidigend. Die hinzugerufene Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest und setzte ihn nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Bereits am Abend zuvor hatte der 43-Jährige einen Polizeieinsatz ausgelöst, als er sich demselben 39-Jährigen unsittlich genähert hatte. Der Tatverdächtige hatte außerdem am Montag (16.06.2025) am selben Ort eine 45-jährige Frau belästigt. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg übernommen und dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800 1100225 oder E-Mail hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell