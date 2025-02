Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Ein Mann, zwei Haftbefehle

Görlitz, BAB4 (ots)

In der Nacht zum Dienstag nahmen Einsatzkräfte in der Grenzkontrollstelle auf der Autobahn bei Görlitz einen polnischen Bürger (38) fest. Bei der Überprüfung seiner Personalien war festgestellt worden, dass zwei Haftbefehle auf seinen Namen ausgestellt waren. Dabei kommt der erste Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft in Mannheim, der zweite von der Staatsanwaltschaft in Frankenthal. In beiden Fällen hatte es der Verurteilte versäumt, die wegen Diebstahls angeordneten Geldstrafen zu bezahlen. Die Schulden gegenüber der Justiz waren so inzwischen auf insgesamt 1.600,00 Euro geklettert. Weil er diese Summe nach seiner Festnahme nicht aufbringen konnte, kam er heute Morgen ersatzweise in eine Justizvollzugsanstalt. Sofern ihn nun keiner finanziell unterstützt, wird er dort die nächsten Wochen verbringen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell