Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Haftbefehle vollstreckt

Görlitz (ots)

Am Wochenende nahmen Kräfte der Bundespolizei im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen in der Autobahnkontrollstelle "An der Neiße" zwei Polen (33, 43) und einen Ukrainer (36) fest. Kurz nach Mitternacht wurde am Sonnabend der 33-jährige Pole angehalten und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung seiner Personalien ergab einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Ingolstadt. Das Amtsgericht Neuburg a. d. Donau hatte den Polen wegen Erschleichen von Leistungen zu einer Geldstrafe in Höhe von 1000,00 Euro verurteilt. Da der Verurteilte das Geld nicht aufbringen konnte, sitzt er nun seine Ersatzfreiheitsstrafe ab. Kurz vor 09:00 Uhr wurde sein Landsmann angehalten und kontrolliert. Der 43-Jährige wurde von der der Staatsanwaltschaft Görlitz per Haftbefehl gesucht. Der Mann hatte noch eine Geldstrafe in Höhe von 1800,00 Euro bei der Staatskasse offen. Im Dezember 2023 verurteilte ihn das Amtsgericht Zittau wegen Trunkenheit im Verkehr zu dieser Geldstrafe. Der Pole zahlte vor Ort seine Strafe und setzte seine Reise fort. Am Sonntag zur Mittagszeit beglich ein 36-jährige Ukrainer seine noch offenen Schulden. Im April 2024 wurde er wegen unerlaubten Aufenthaltes im Bundesgebiet vom Amtsgericht Idstein zu einer Geldstrafe in Höhe von 631,00 Euro verurteilt.

