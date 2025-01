BPOLI LUD: Einreiseverbot ignoriert

Görlitz (ots) - Am Sonntag haben Beamte der Bundespolizei zwei Verstöße gegen das Waffengesetz in der Einreisekontrolle auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße festgestellt. Sie stellten einen verbotenen Teleskopschlagstock sowie ein nicht zugelassenes Reizstoffsprühgerät sicher. Kräfte der Bundespolizei kontrollierten in der Einreise einen 35-jährigen Polen. In ...

mehr