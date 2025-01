Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Haftbefehle vollstreckt

Görlitz (ots)

Am gestrigen Tag nahmen Bundespolizisten in der Autobahnkontrollstelle "An der Neiße" im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen einen Polen und einen Letten fest. Kurz nach Mitternacht kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den 54-jährigen Polen. Es wurde festgestellt, dass gegen den 54-Jährigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Mannheim zur Strafvollstreckung vorlag. Das Amtsgericht Mannheim verurteilte den Polen wegen Vergehens nach dem Waffengesetz zu einer Geldstrafe in Höhe von 1877,50 Euro (einschließlich der Kosten des Verfahrens. Da der Verurteilte die Geldsumme nicht zahlen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. In den Abendstunden nahmen die Einsatzkräfte einen 42-Jährigen aus Lettland fest. Der Mann hatte bei der Staatskasse noch Schulden in Höhe von 3132,00 Euro. Im Juli 2023 verurteilte ihn das Amtsgericht Paderborn wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und versuchter Körperverletzung zu dieser Geldstrafe. Aufgrund dieser Verurteilung hatte ihn die Staatsanwaltschaft Paderborn zur Festnahme ausgeschrieben. Den Geldbetrag zur Abwendung der Ersatzfreiheitsstrafe konnte der Verurteilte nicht bezahlen, so dass er seine Strafe im Gefängnis absitzt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell