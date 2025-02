Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Geldstrafe nicht gezahlt

Görlitz (ots)

Am Sonntagabend (16. Februar 2025) kontrollierten Kräfte der Bundespolizei im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen an der Stadtbrücke Görlitz einen 26-jährigen Polen. Die fahndungsmäßige Überprüfung seiner Personalien brachte einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Regensburg ans Licht. Der Mann wurde bereits im Juli 2023 vom Amtsgericht Kelheim wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe in Höhe von 2188,70 Euro (einschließlich der Kosten des Verfahrens) verurteilt. Da er die geforderte Summe nicht aufbringen konnte, sitzt er nun seine Ersatzfreiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt ab.

