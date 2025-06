Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar. Mobiles Toilettenhäuschen abgebrannt

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (21.06.2025) gegen 22.30 Uhr entzündeten bislang unbekannte Täter eine mobile Toilette am Heuweg (Kreisstraße 1672) bei Freiberg am Neckar auf unbekannte Art und Weise. Polizei und Feuerwehr wurde durch einen 39-jährigen Zeugen verständigt. Das Feuer zerstörte das WC Häuschen vollständig, wodurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar unter Tel. 07144-9000 oder via Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell