POL Schwaben Nord: Alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht

Augsburg (ots) - Stadtbergen - Am gestrigen Samstagabend (15.03.2025) verhinderte eine Zeugin, dass ein 42-jähriger Mann alkoholisiert mit einem E-Bike fuhr. Gegen 22.00 Uhr verständigte die Zeugin die Polizei und teilte mit, dass der 42-Jährige alkoholisiert sei und nun Am Sportpark mit seinem E-Bike fahren wolle. Die Beamten trafen den 42-Jähren vor Ort an. Bei ...

mehr