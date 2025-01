LPI-NDH: Ein Sammelsurium an Anzeigen

Mühlhausen (ots) - Eine böse Überraschung erlebte ein Autobesitzer am Mittwochabend in Mühlhausen, als sein Pkw plötzlich von seinem Hof verschwunden war. Der Mann alarmierte die Polizei. Das Fahrzeug konnte wenig später abgestellt und verlassen im Bereich von Höngeda festgestellt werden. Die Polizei sicherte Spuren an dem Auto. Der Tatverdacht richtet sich gegenwärtig gegen einen 34 Jahre alten Mann. Dieser stand ...

