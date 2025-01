LPI-NDH: Wildunfälle in den Morgenstunden

Uder/Görlitz (ots) - In der Nacht zu Mittwoch wurde in Uder im Eichsfeldkreis ein Audi ent- wendet, der in der Einfahrt eines Wohnhauses abgestellt war. Die Täter ergriffen mit dem Pkw im Wert von mehreren zehntausend Euro die Flucht. Am Mittwoch, gegen 7 Uhr, stellten Polizeibeamte der Polizeidirektion Görlitz den gestohlenen Audi auf der A 4 im Bereich der ...

mehr