POL-KN: (Tuttlingen) Unfallflucht auf der Alexanderstraße - grauen Audi A4 angefahren und geflüchtet (13.-15.07.2024)

Konstanz (ots) - Zu einem brennenden LKW wurden Feuerwehr und Rettungskräfte am Montag, 15.07.2024 um 15:00 Uhr auf die BAB 81 gerufen. Ein von der AS Geisingen in Fahrtrichtung Singen fahrender LKW eines Müllentsorgungsunternehmens geriet aus bislang unbekannter Ursache etwa 1 KM vor der dortigen Tank- und Rastanlage in Brand. Der Fahrzeuglenker konnte den LKW am ...

