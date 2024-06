Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unter Drogeneinfluss am Steuer: Ford-Fahrer erhält Anzeige

Bremerhaven (ots)

Auf Cannabis und Kokain positiv fiel der Drogenschnelltest bei einem 37-jährigen Autofahrer in Bremerhaven-Lehe aus. Der Fahrer fiel den Beamten am Dienstagabend, 25. Juni, kurz nach 19 Uhr während einer Streifenfahrt auf der Rickmersstraße auf, da dieser einen augenscheinlich sehr schläfrigen Eindruck machte. Bei einer folgenden Verkehrskontrolle zeigte sich der 37-Jährige nervös, zitterte stark und wies weitere körperliche Auffälligkeiten auf. Da sie eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel nicht ausschließen konnten, boten die Polizeibeamten dem Autofahrer einen freiwilligen Drogenschnelltest an. Dieser fiel positiv auf Kokain und den Cannabis-Wirkstoff THC aus. Daraufhin wurde eine Blutprobe fällig. Dem mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehenden 37-Jährigen untersagten die Polizeibeamten für 24 Stunden das Führen von Kraftfahrzeugen. Außerdem erhält er eine Anzeige wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss. Den Fahrzeugschlüssel des Fords übergaben sie an die Beifahrerin des Mannes. Weitere Maßnahmen hinsichtlich der Fahrerlaubnis des 37-Jährigen könnten folgen.

