Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 82-Jährige wird Opfer von Betrügern

Ludwigsburg (ots)

Mit der dreisten Masche des Schockanrufs betrogen noch unbekannte Täter am Dienstag (24.06.2025) eine 82 Jahre alte Sindelfingerin. Die Unbekannten nahmen am Nachmittag telefonisch Kontakt mit der Seniorin auf. Durch geschickte Gesprächsführung machten ihr ein angeblicher Polizist und ein angeblicher Richter glaubhaft, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Um eine Untersuchungshaft zu umgehen, sei eine hohe Kaution erforderlich. Letzte Zweifel der 82-Jährigen wurden ausgeräumt, als eine weinende Frau mit ihr sprach, die sie schließlich für ihre Tochter hielt. Am frühen Abend übergab die Seniorin dann einem vermeintlichen Mitarbeiter eines Amtsgerichts Bargeld und Edelmetall im Wert eines sechsstelligen Betrags.

