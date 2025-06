Ludwigsburg (ots) - Ein noch unbekannter Täter versuchte am Montag (23.06.2025) gegen 20:00 Uhr gewaltsam in den Innenraum eines Jaguar zu gelangen, der in der Hirsauer Straße in Sindelfingen geparkt war. Hierbei löste die akustische Alarmanlage aus und schlug mutmaßlich den Einbrecher ohne Beute in die Flucht. Die Sachschadenshöhe beläuft sich auf rund 400 Euro. ...

