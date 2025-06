Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Pkw-Einbrecher löst Alarmanlage aus

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter versuchte am Montag (23.06.2025) gegen 20:00 Uhr gewaltsam in den Innenraum eines Jaguar zu gelangen, der in der Hirsauer Straße in Sindelfingen geparkt war. Hierbei löste die akustische Alarmanlage aus und schlug mutmaßlich den Einbrecher ohne Beute in die Flucht. Die Sachschadenshöhe beläuft sich auf rund 400 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

