Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Darmsheim: Aggressiver Kunde sorgt für Aufruhr in Supermarkt

Ludwigsburg (ots)

Mit einem aggressiven Kunden bekamen es Supermarkt-Mitarbeite am Montag (23.06.2025) gegen 21:00 Uhr in der Dagersheimer Straße in Darmsheim zu tun. Mutmaßlich, da es an der Selbstbedienungskasse zu Problemen kam, geriet ein 37-jähriger Mann so in Rage, dass er zunächst einen 20-jährigen Mitarbeiter und im weiteren Verlauf einen 25-jährigen Mitarbeiter des Supermarktes mehrfach lautstark bedrohte und beleidigte. Nachdem der 37-Jährige nach längerem Disput den Supermarkt verlassen hatte, sah er auf dem Parkplatz den 20-Jährigen wieder. Der immer noch aufgebrachte Mann fuhr mit seinem Fiat auf den Mitarbeiter zu und bedrohte ihn erneut. Beim Wegfahren warf der 37-Jährige noch eine Kunststoff-Getränkeflasche in Richtung der Mitarbeiter. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die alarmierte Polizeistreife den 37-Jährigen in Aidlingen antreffen. Bei der anschließenden Kontrolle ergaben sich Hinweise auf Alkoholeinfluss bei dem 37-Jährigen. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Im weiteren Verlauf beleidigte der Mann noch die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Der 37-Jährige muss nun mit Strafanzeigen wegen mehrerer Beleidigungen und Bedrohungen sowie des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

