Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: 15-Jähriger von Unbekannten angegriffen

Ludwigsburg (ots)

Leicht verletzt wurde ein 15 Jahre alter Jugendlicher am Montag (23.06.2025) in Sachsenheim, als er von mehreren noch unbekannten Tätern angegriffen wurde.

Der 15-Jährige lief gegen 13.30 Uhr über einen Schulhof in der Oberriexinger Straße, als er von einer sieben- bis achtköpfigen Gruppe männlicher Jugendlicher angesprochen wurde. Einer von ihnen zog den 15-Jährigen dann am T-Shirt in Richtung des Friedhofs in der Kirchhofstraße, der Rest der Gruppe folgte. Dort forderten die Täter ihn auf, sich mit einem Jugendlichen aus der Gruppe zu schlagen. Dieser Jugendliche wird als 14 bis 15 Jahre alt und ca. 170 cm groß beschrieben. Er war mit einem blauen T-Shirt und einer schwarzen Jogginghose bekleidet. Seine schwarzen Haare hingen zur rechten Seite herunter. Als der Kontrahent begann, den 15-Jährigen zu schlagen, setzte sich dieser zur Wehr. Dabei gewann der 15-Jährige die Oberhand, woraufhin drei bis vier Gruppenmitglieder einschritten. Sie schlugen und traten den Jugendlichen, ehe die gesamte Gruppe die Flucht ergriff.

Der Polizeiposten Sachsenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07147 27406-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell