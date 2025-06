Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: unbekannter Mann entblößt sich vor Siebenjährigen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Krimimalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten Täter, der am Montag (23.06.2025) gegen 18.30 Uhr im Lichtensteiner Weg in Eltingen im Bereich eines Spielplatzes zwei Mädchen angesprochen und sich vor ihn entblößt hat. Er forderte sie ferner auf, ihre Unterwäsche zu zeigen. Die Mädchen gingen hierauf davon. Der Täter soll zwischen 30 und 40 Jahren alt gewesen sein, mittellange Haare haben, die die Stirn bedecken, und mit einer schwarzen Hose und einem roten T-Shirt bekleidet gewesen sein. Bereits am Mittwoch, 21.05.2025, war es zu einem ähnlichen Vorfall in der Schopflochstraße in Eltingen gekommen, die ebenfalls nahe des genannten Spielplatzes liegt. Eine Siebenjährige war dort von einem Unbekannten angesprochen und aufgefordert worden, ihm ihre Unterwäsche zu zeigen. Sie rannte davon, während der Täter mit einem E-Scooter das Weite suchte. In diesem Fall wurde der Unbekannte als etwa 170 cm groß, zwischen 17 und 25 Jahren und mit kurzen dunkle Haaren beschrieben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke und dunklen Hosen. Um den Hals habe er Kopfhörer in türkis-blau getragen. Der E-Scooter sei schwarz gewesen. Möglicherweise besteht ein Tatzusammenhang zwischen beiden Taten. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell