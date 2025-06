Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Sindelfingen sowie Stadtgebiet Sindelfingen: Polizei ermittelt nach Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg derzeit gegen einen 31-jährigen BMW-Lenker. Der Mann war am Montag (23.06.2025) gegen 08:45 Uhr auf der Bundesautobahn 81 (BAB 81) aus Richtung Singen kommend unterwegs, als er kurz vor der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost auf der linken Fahrspur sehr dicht unter Betätigung der Lichthupe auf den VW eines 34-Jährigen aufgefahren sei. Der 31-Jährige habe den VW-Lenker dann rechts überholt und sei unmittelbar vor ihm wieder auf die linke Spur gezogen. Hierbei habe der BMW den VW touchiert. Der 31-Jährige habe seine Fahrt mit erhöhter Geschwindigkeit fortgesetzt. Er verließ mit seinem BMW die BAB 81 an der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost und fuhr weiter Richtung der Sindelfinger Innenstadt. An der Kreuzung Mahdentalstraße und Schwertstraße habe der BMW-Lenker das Rotlicht der dortigen Ampel missachtet und im anschließenden Baustellenbereich ein unbekanntes Fahrzeug überholt. Im weiteren zweispurigen Bereich der Madentalstraße habe der 31-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit mehrfach die Fahrspuren gewechselt, um weitere unbekannte Fahrzeuge wechselseitig zu überholen. Alarmierte Polizeistreifen konnten den BMW-Lenker letztlich in der Mahdentalstraße in Höhe einer Tankstelle stoppen. Am BMW des 31-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro und am VW des 34-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen sowie weitere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des 31-Jährigen gefährdet worden sind. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell