Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Sindelfingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Montagabend (23.06.2025) gegen 20:00 Uhr auf der Bundesautobahn 81 (BAB 81) zwischen den Anschlussstellen Böblingen/Hulb und Böblingen/Sindelfingen ereignete, sucht die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg noch Zeugen. Ein 20-jähriger Lenker eines VW-Kleintransporters war aus Richtung Singen kommend auf der linken Fahrspur unterwegs und überholte einen unbekannten Sattelzug, der in gleicher Richtung auf der rechten Fahrspur unterwegs war. Als beide Fahrzeuge ungefähr auf gleicher Höhe waren, sei der Sattelzug aus noch ungeklärter Ursache nach links auf die linke Fahrspur geschwenkt. Um eine Kollision zu vermeiden, habe der 20-Jährige nach links ausweichen müssen. Er kollidierte in der Folge mit der linken Betonschutzwand. Mit dem Sattelzug kam es zu keiner Kollision. Der unbekannte Sattelzug-Lenker setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Am VW-Transporter entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Die Sachschadenshöhe an der Betonschutzwand ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell