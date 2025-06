Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Rheinstrand Oppenheim - Badegäste lösen Polizeieinsatz aus

Oppenheim (ots)

Sonntag, 22.06.2025, 15:30 Uhr

Ein Badeunfall am Rheinstrand in Oppenheim löste am Sonntagnachmittag einen Polizei- und Feuerwehreinsatz aus.

Eine 22 Jährige und eine 13 Jährige begeben sich zum Schwimmen in den Rhein. Dabei wird das jüngere Mädchen abgetrieben, woraufhin die 22 Jährige ihr zu Hilfe eilt und hinterherschwimmt.

Dabei wird auch die junge Frau durch die Strömung weiter hinausgetrieben. Beide befinden sich laut Zeugenaussagen mehrere Minuten unter Wasser. Ersthelfer begeben sich mit Schlauchbooten ins Wasser und können die beiden Personen ans Ufer bringen.

Hier werden sie durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Oppenheim unter der Rufnummer 06133/933-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pioppenheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell