Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: versuchter Einbruch in die Fundgrube

Oppenheim (ots)

In der Nacht von Dienstag, den 10.06.2025, auf Mittwoch, den 11.06.2025, kommt es gegen 00:36 Uhr zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in die Fundgrube in Oppenheim. Gegen 00:36 Uhr meldet sich ein Zeuge bei der Polizei und schildert, dass er gehört habe, wie ein Fenster zu Bruch gegangen ist. Kurz darauf habe er eine dunkel gekleidete Person vom Tatort wegrennen sehen. Zudem habe sich ein Pkw mit erhöhter Geschwindigkeit aus Richtung des Tatortes entfernt. Durch die Beamten kann kurz darauf eine zerbrochene Fensterscheibe, sowie ein geöffnetes Fenster, am Tatort festgestellt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der unbekannte Täter bei der Tatausführung gestört wurde und im Anschluss, unverrichteter Dinge, flüchtete.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Oppenheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell