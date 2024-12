Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eberstadt/Wixhausen: Drei Wohnungseinbrüche am Samstag

Polizei bittet um Hinweise

Eberstadt/Wixhausen (ots)

Zwei Einfamilienhäuser in Eberstadt gerieten am Samstag (14.12.) ins Visier Krimineller. Zwischen 10.00 und 22.45 Uhr verschafften sich die Täter in der Frankensteiner Straße gewaltsam Zugang über die Terrassentür. Im Inneren entwendeten sie Bargeld bevor sie unerkannt flüchteten.

In das Haus in der Heinrich-Delp-Straße stiegen sie über ein Fenster ein. Zuvor hatten die Unbekannten zwischen 16.30 und 18.15 Uhr das Glas eingeschmissen, um anschließend mehrere Uhren und eine Handtasche zu entwenden.

Ein Mehrfamilienhaus in Wixhausen betraten bislang unbekannte Täter über den Garten, um dort zwischen 16.50 und 21.40 Uhr eine Balkontür aufzuhebeln. So gelangten sie in eine Wohnung der Bert-Brecht-Straße, in der sie mehrere Schmuckstücke entwendeten und danach in unbekannte Richtung flüchteten.

Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell