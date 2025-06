POL-PIOPP: Verkehrsunfall in Bodenheim, Fahrzeugführer ohne Führerschein

Bodenheim (ots) - Am Montag, den 02.06.2025, ist es gegen 18:10 Uhr auf der L413 im Kurvenbereich auf Höhe der Feuerwehr in Bodenheim zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug befuhr die L413 aus Richtung Wormser Straße in Fahrtrichtung B9 und überholte in der Rechtskurve unzulässig ein vor ihm befindliches Fahrzeug. Um einen Zusammenstoß mit dem überholenden Fahrzeug zu verhindern, ...

mehr