Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall auf der B9 bei Bodenheim

Oppenheim (ots)

Alleinunfall auf der Bundesstraße 9 bei Bodenheim mit Folgen.

Der 69-jährige Fahrzeugführer befährt mit seinem Sportwagen zunächst die Bundesstraße 9 aus Fahrtrichtung Oppenheim kommend in Fahrtrichtung Mainz. Kurz nach der Anschlussstelle Bodenheim kommt das Fahrzeug vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit und nasser Fahrbahn von der Fahrspur nach links ab. Der Fahrzeugführer schlägt zunächst mit der Fahrzeugfront in der Mittelleitplanke ein und wird anschließend über beide Fahrspuren in die rechte Seitenleitplanke geschleudert. Von dort prallt das Fahrzeug ab und kommt ca. 70 - 100m weiter auf der linken Fahrspur mit dem Heck in der Mittelleitplanke zum Stehen. Am Fahrzeug entsteht erheblicher Sachschaden, so wird u.a. die komplette Fahrzeugfront abgerissen und über die gesamte Unfallstelle verteilt. Zu Aufräumarbeiten muss die Bundesstraße 9 längere Zeit in Fahrtrichtung Mainz gesperrt werden. Der Fahrer ist ansprechbar und wird mit augenscheinlich leichten Verletzungen zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell