Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Kurzzeitige Sperrung der B9 auf Grund eines Lkw-Brandes

Nierstein (ots)

Am Montag, den 12.05.2025, wird gegen 14:32 Uhr ein brennender Lkw-Anhänger auf der B9, in Höhe des Parkplatzes kurz hinter der Ortslage Nierstein in Richtung Mainz gemeldet. An der gemeldeten Einsatzörtlichkeit kann der Lkw inkl. Anhänger angetroffen werden. Im Bereich der vorderen Achse des Anhängers konnte durch den Fahrer des Lkws ein kleiner Brand festgestellt werden. Dieser wurde durch die FFW Rhein-Selz unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Aufgrund der Parksituation des Lkw-Gepanns wird die Fahrbahn, in Fahrtrichtung Mainz, für die Einsatzmaßnahmen temporär gesperrt. Der Verkehr wird durch die eingesetzten Kräfte entsprechend geregelt. Nach derzeitigem Stand kann nicht eindeutig eruiert werden, weshalb der Anhänger Feuer gefangen hat. Es wird angenommen, dass ein technischer Defekt, für den Brand ursächlich sein könnte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell