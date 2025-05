Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Guntersblum - Zeugenaufruf nach Unfallflucht mit Personenschaden auf der B9

Oppenheim (ots)

Am Freitag, 23.05.2025, gegen 12:10 Uhr kam es auf der B9, kurz vor der Abfahrt Guntersblum-Süd, zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW nach Vorfahrtsverstoß gekommen ist.

Die benannten PKW waren auf der B9 zwischen Worms und Guntersblum in Fahrtrichtung Mainz unterwegs, als ein bislang unbekannter PKW aus einem Feldweg nach rechts auf die B9 in Fahrtrichtung Mainz einbog. Um einen Zusammenstoß mit dem einbiegenden Fahrzeug zu verhindern, leitete die 35-Jährige Fahrzeugführerin eine Gefahrenbremsung ein. Hierdurch fuhr die nachfolgende 46-Jährige Fahrzeugführerin auf die 35-Jährige auf. Die 46-Jährige Fahrzeugführerin wurde hierbei leicht verletzt.

Zu dem unfallverursachenden Fahrzeug ist bislang nur bekannt, dass es sich hierbei vermutlich um einen dunkelblauen SUV handeln soll. Das Fahrzeug hielt nicht an und setzte seine Fahrt in Richtung Mainz fort. In diesem Zusammenhang wurden Ermittlungen wegen des Verdachts einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Oppenheim unter der Rufnummer 06133/933-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pioppenheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell